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После протестов женщин в афганский Герат перебросили военную технику

Власти Афганистана усилили присутствие сил безопасности в городе Герат после протестов, вспыхнувших на фоне новых ограничений для женщин.

Власти Афганистана усилили присутствие сил безопасности в городе Герат после протестов, вспыхнувших на фоне новых ограничений для женщин. Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, в город были переброшены военная техника и дополнительные подразделения. На улицах появились вооруженные полицейские, новые контрольно-пропускные пункты и сотрудники спецслужб. Местные жители сообщили, что проверки затронули в том числе мобильные телефоны граждан.

Как отмечает AFP, после усиления мер безопасности запланированные акции протеста фактически прекратились. Один из собеседников агентства заявил, что в разных районах города появились люди в гражданской одежде, которые ведут наблюдение за происходящим.

Поводом для недовольства стали новые правила, опубликованные региональным ведомством по пропаганде добродетели и предотвращению порока. В частности, документ предусматривает запрет на использование косметики, а также требует от женщин носить носки и маски для лица. За нарушение этих требований предусмотрены задержание и тюремное заключение.

После публикации новых ограничений в социальных сетях появились призывы к проведению протестов. По данным AFP, во вторник в Герате прошла акция с участием десятков мужчин. Свидетели заявили агентству о применении боевых патронов для разгона митинга, однако полиция отвергла эти обвинения и сообщила, что участники акции пытались нарушить общественный порядок.

По информации экспертов ООН, в ходе протестов погибли как минимум два человека, свыше 20 получили ранения. Миссия ООН по содействию Афганистану также сообщила о задержании не менее 30 женщин за нарушение новых правил.

После прихода к власти в августе 2021 года движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) последовательно вводит в стране ограничения, касающиеся внешнего вида женщин, их образования и посещения общественных мест.

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