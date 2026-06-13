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Виталий Хоценко утвердил резервирование рабочих мест для ветеранов СВО

Так получится трудоустроить около 3,5 тыс. участников специальной военной операции.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил порядок резервирования рабочих мест для граждан, особенно нуждающихся в социальной защите, включая ветеранов специальной военной операции (СВО).

Резервирование предусматривает, что работодатели, государственные органы и бюджетные организации будут обязаны создавать и сохранять рабочие места под целевой приём ветеранов СВО. «Это важнейший механизм, направленный на помощь парням, которые возвращаются с фронта», — отметил глава региона.

В рамках новой меры ветераны смогут трудоустраиваться без прохождения конкурса и применять свой опыт в гражданской сфере. Кроме того, для них будут создаваться новые рабочие места, в том числе в рамках инвестиционных проектов.

По словам губернатора, в Омской области уже действует более 45 мер поддержки для участников и ветеранов СВО и их родных. Ожидается, что благодаря новому порядку будет трудоустроено около 3,5 тыс. ветеранов.