Виталий Хоценко утвердил резервирование рабочих мест для ветеранов СВО

Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил порядок резервирования рабочих мест для граждан, особенно нуждающихся в социальной защите, включая ветеранов специальной военной операции (СВО).
Резервирование предусматривает, что работодатели, государственные органы и бюджетные организации будут обязаны создавать и сохранять рабочие места под целевой приём ветеранов СВО. «Это важнейший механизм, направленный на помощь парням, которые возвращаются с фронта», — отметил глава региона.
В рамках новой меры ветераны смогут трудоустраиваться без прохождения конкурса и применять свой опыт в гражданской сфере. Кроме того, для них будут создаваться новые рабочие места, в том числе в рамках инвестиционных проектов.
По словам губернатора, в Омской области уже действует более 45 мер поддержки для участников и ветеранов СВО и их родных. Ожидается, что благодаря новому порядку будет трудоустроено около 3,5 тыс. ветеранов.