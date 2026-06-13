В МВД Германии заявили об угрозе атак беспилотников на бундестаг

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил об усилении угрозы, связанной с использованием беспилотников в районе бундестага. Об этом сообщает Rheinische Post.
В письме председателю бундестага Юлии Клекнер глава МВД отметил, что в последние месяцы органы безопасности фиксируют рост числа замеченных беспилотников. По его словам, это заставило профильные службы повысить уровень бдительности.
Добриндт подчеркнул, что защита конституционных органов власти приобретает особое значение на фоне существующей угрозы применения дронов.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что с начала 2025 года в Германии было зафиксировано более тысячи случаев несанкционированного появления беспилотников. По данным источников издания в структурах безопасности, речь шла как о небольших коммерческих аппаратах, так и о группах дронов, действовавших одновременно.
Кроме того, в стране с начала года зарегистрировали около 850 случаев пролета подозрительных беспилотников над объектами критической инфраструктуры. По оценке немецких служб безопасности, подобные инциденты остаются одной из актуальных угроз для стратегических объектов и государственных учреждений.
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