В МВД предложили способ защитить персональные данные в интернете

Для защиты данных, согласно одной из рекомендаций, следует закрыть профили в соцсетях от посторонних, выбрав соответствующие опции, а также удалить из публичного пространства фотографии документов и отказаться от размещения в сети изображений с геометками, которые позволили бы вычислить место проживания или привычные маршруты.