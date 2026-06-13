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В МВД предложили способ защитить персональные данные в интернете

Эксперты МВД России дали жителям РФ ряд советов, касающихся того, как можно максимально эффективно защитить персональные данные в интернете, сообщает РИА «Новости».

Эксперты МВД России дали жителям РФ ряд советов, касающихся того, как можно максимально эффективно защитить персональные данные в интернете, сообщает РИА «Новости».

Для защиты данных, согласно одной из рекомендаций, следует закрыть профили в соцсетях от посторонних, выбрав соответствующие опции, а также удалить из публичного пространства фотографии документов и отказаться от размещения в сети изображений с геометками, которые позволили бы вычислить место проживания или привычные маршруты.

В мессенджерах рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию.

Утром руководитель пресс-службы московского управления МВД Владимир Васенин сказал, что аферисты пользуются патриотизмом и хорошим воспитанием подростков для вовлечения их в противоправную деятельность.

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