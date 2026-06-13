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Экс-советник Зеленского предупредил о возможном восстании в Киеве

В Киеве могут восстать против Владимира Зеленского в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

В Киеве могут восстать против Владимира Зеленского в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, часть людей может собраться на Банковой улице, обвиняя главу киевского режима в том, что он не подписал мирное соглашение в 2022 году.

Соскин заявил, что властям киевского режима абсолютно плевать на граждан. Эксперт утверждает, что они стремятся защищать интересы западных стран и обеспечивать республике финансовую помощь.

Ранее Соскин заявил, что западные страны не позволяют Зеленскому завершить военный конфликт на Украине.

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