В Германии предупредили, к чему приведет отказ от связей с Россией

«Обязательно, и это давно известно», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли отказ от сотрудничества с РФ стоить ФРГ места среди ведущих экономик мира.
По словам политика, основная причина заключается в поставках энергии.
«Без дешевой энергии ничего не будет. Это первое. А во-вторых, я боюсь, что если мы потеряем Россию как партнера, мы потеряем в принципе всю Азию», — сказал Урбан.
Он добавил, что связь с Азией очень важна, поскольку там располагаются «растущие регионы».
«Мы можем принимать участие в этом процессе, но не в конфронтации с Россией», — сказал политик.