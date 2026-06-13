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В Германии предупредили, к чему приведет отказ от связей с Россией

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Отказ от сотрудничества с Россией выведет Германию из числа ведущих экономик мира, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.

Источник: www_ria_ru

«Обязательно, и это давно известно», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли отказ от сотрудничества с РФ стоить ФРГ места среди ведущих экономик мира.

По словам политика, основная причина заключается в поставках энергии.

«Без дешевой энергии ничего не будет. Это первое. А во-вторых, я боюсь, что если мы потеряем Россию как партнера, мы потеряем в принципе всю Азию», — сказал Урбан.

Он добавил, что связь с Азией очень важна, поскольку там располагаются «растущие регионы».

«Мы можем принимать участие в этом процессе, но не в конфронтации с Россией», — сказал политик.