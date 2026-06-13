Додик заявил, что Запад пытается минимизировать контакты сербов с Россией

По его словам, Евросоюз фактически окружил Сербию и Республику Сербскую странами, которые входят и в ЕС, и в НАТО. Так, рядом находятся Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, а также Италия. При этом в Евросоюз также пытаются втянуть Черногорию и Албанию.