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Додик заявил, что Запад пытается минимизировать контакты сербов с Россией

Додик отметил, что сербы продолжают считать русских братским народом.

Источник: Комсомольская правда

Запад пытается минимизировать контакты сербов с Россией. Об этом заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС.

По его словам, Евросоюз фактически окружил Сербию и Республику Сербскую странами, которые входят и в ЕС, и в НАТО. Так, рядом находятся Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, а также Италия. При этом в Евросоюз также пытаются втянуть Черногорию и Албанию.

«Тем самым мы становимся изолированным островом, которому они с легкостью могут отсечь любые коммуникации», — сказал Додик.

Политик подчеркнул, что это касается не только авиасообщения. По его словам, НАТО и Евросоюз в этом вопросе действуют одинаково.

Додик также заявил, что сербы эмоционально привязаны к России и считают русских братским народом. Однако на Западе, по его словам, эту близость воспринимают как проблему и пытаются таким образом решить вопрос о якобы российском влиянии.

Он добавил, что вступление в Евросоюз не принесет пользы сербскому народу. При этом Додик признал, что Республика Сербская вынуждена сохранять открытыми границы и экономическое сотрудничество с ЕС. Торговля с Россией, по его словам, сейчас осложнена, поскольку транзитные маршруты проходят через территорию Евросоюза и блокируются европейцами.

Тем временем Додик заявил, что европейские элиты хотят превратить ЕС из политического объединения в военный союз. По его словам, для этого они стремятся создать стратегические плацдармы давления на Россию. Политик считает, что именно этим объясняется стремление ЕС укреплять свое влияние в регионе.

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