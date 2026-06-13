Оранский: Франция заблокировала россиянину счет в банке из-за его места рождения

Не менее неприятная история недавно произошла с россиянином в Турции. Петербуржец Виктор отдыхал с женой в отеле Кемера и случайно задел локтем местного жителя на танцполе. На следующий день туриста забрала полиция, после чего его отправили в СИЗО Антальи. Позже мужчину отпустили под подписку о невыезде, а семья начала добиваться снятия обвинений.