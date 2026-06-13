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Бывший представитель США в НАТО объяснил продолжающееся отдаление штатов от ЕС

Бывший бывший представитель США в НАТО Иво Даалдер заявил, что Соединенные штаты продолжают отдаляться от Европы, поскольку стремятся избежать прямой конфронтации с Россией.

Бывший бывший представитель США в НАТО Иво Даалдер заявил, что Соединенные штаты продолжают отдаляться от Европы, поскольку стремятся избежать прямой конфронтации с Россией.

Эксперт заявил в статье для издания Politico, что США «осознанно и активно» стремятся создать систему безопасности, которая была бы отдельной от Европы.

Так Даалдер объяснил , в том числе, отказ американцев размещать на территории европейских государств системы дальнобойного высокоточного оружия, а также отказ продавать Евросоюзу свое вооружение.

Действия США говорят о проблеме, затрагивающей «саму суть» работы Североатлантического альянса, сказал эксперт.

Читайте материал «США привержены содействию украинскому урегулированию, заявил Рубио в День России».

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