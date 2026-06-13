Бывший представитель США в НАТО объяснил продолжающееся отдаление штатов от ЕС

Эксперт заявил в статье для издания Politico, что США «осознанно и активно» стремятся создать систему безопасности, которая была бы отдельной от Европы.
Так Даалдер объяснил , в том числе, отказ американцев размещать на территории европейских государств системы дальнобойного высокоточного оружия, а также отказ продавать Евросоюзу свое вооружение.
Действия США говорят о проблеме, затрагивающей «саму суть» работы Североатлантического альянса, сказал эксперт.
Читайте материал «США привержены содействию украинскому урегулированию, заявил Рубио в День России».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.