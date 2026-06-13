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«Защищает свободу»: Бундестаг поднял на смех Мерца после оды Украине

Выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина отстаивает свободу, — это заявление вызвало смех у членов оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет Die Welt.

Источник: Life.ru

«Украина защищает свою свободу уже более четырёх лет», — сказал Мерц и, заметив реакцию парламентариев, указал, что их смех красноречив. Он упрекнул политиков в поездках в Москву.

«Счастливого пути!» — выпалил канцлер.

Он также заявил, что ФРГ намерена одновременно усиливать восточный фланг НАТО и не оставит попыток дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Life.ru рассказывал, что в качестве итога «борьбы за свободу» Фридрих Мерц предлагает Украине «ассоциативное членство» в Евросоюзе без права голоса. Это временное решение, пока Киев проходит длительный процесс вступления.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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