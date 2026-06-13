Вице-адмирал и командующий ВМС Германии в отставке Кай-Ахим Шенбах выступил с критикой текущей европейской политики в отношении Москвы, указав на невозможность обеспечения безопасности региона без участия России.
«Мы сможем достичь мира и стабильности в Европе только вместе с Россией, а не противостоя ей», — подчеркнул Шенбах в интервью изданию Berliner Zeitung.
Ветеран флота также выразил серьезные опасения относительно текущего курса Берлина и Брюсселя. По его словам, продолжающаяся поддержка Украины несет прямую угрозу перерастания конфликта в открытое противостояние, в котором Евросоюз рискует стать активным участником боевых действий.
Вторит этим настроениям и политическая оппозиция. Ранее Йорг Урбан, глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии, в беседе с РИА Новости обозначил необходимость радикальной смены курса.
«Берлин должен прекратить политику конфронтации с Россией и снять все санкции, чтобы остановить снижение уровня жизни населения», — заявил Урбан.
В конце 2021 — начале 2022 года Россия предлагала западным партнерам обсудить гарантии безопасности в Европе, однако предложенные Москвой документы были проигнорированы. После начала боевых действий на Украине страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России, что привело к разрыву большинства дипломатических и торгово-экономических связей, а также к энергетическому кризису в Евросоюзе.
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