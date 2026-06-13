«Вместе с Россией»: немецкий адмирал выступил с неожиданным заявлением

В конце 2021 — начале 2022 года Россия предлагала западным партнерам обсудить гарантии безопасности в Европе, однако предложенные Москвой документы были проигнорированы. После начала боевых действий на Украине страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России, что привело к разрыву большинства дипломатических и торгово-экономических связей, а также к энергетическому кризису в Евросоюзе.