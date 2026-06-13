Волгоградский губернатор заявил о возгорании после атаки БПЛА

Спасательные службы Волгоградской области ликвидируют возгорание на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе после атаки БПЛА, заявил губернатор Андрей Бочаров.
Также Бочаров сказал, что было потушено возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава».
Пострадавших нет, сказал руководитель субъекта.
Бочаров заявил, что ситуация находится на контроле властей.
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