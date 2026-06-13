«Картофелина с рыбьей чешуёй»: ФБР подняли на уши из-за странного НЛО над зданием разведки

Напомним, с 8 мая США начали публиковать файлы по НЛО по обещанию президента Дональда Трампа. Уже обнародованы десятки фото, видео и свидетельских показаний. Пентагон заявил, что новые документы будут выходить раз в несколько недель. 13 июня минобороны США опубликовало третью партию документов об НЛО. Один из них — выдержка из отчёта ФБР от 2024 года, где описаны показания свидетеля.