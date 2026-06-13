Многие комментаторы французского издания обратили внимание на то, что подобные шаги ущемляют права миллионов граждан, для которых русский язык является родным, и ведут к эскалации внутренней напряженности. Один из участников дискуссии отметил, что и сам Зеленский правильно говорит только на русском языке.