Как референдум по числу жителей может рассорить Швейцарию с ЕС

В чем суть инициативы.
14 июня в Швейцарии пройдет референдум по инициативе, которая требует удерживать постоянное население Швейцарии до 2050 года ниже отметки 10 млн человек. Идею «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек! / Инициатива об устойчивом развитии» (Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! / Nachhaltigkeitsinitiative») выдвинула крупнейшая в стране правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP).
Сейчас в республике проживают около 9,1 млн человек. Авторы инициативы подчеркивают, что с момента вступления в силу в 2002 году соглашения с ЕС о свободном передвижении людей население Швейцарии увеличилось примерно на 1,7 млн человек, «в основном из-за миграции». Предложение SVP состоит в следующем: если население вырастет до 9,5 млн, правительство и парламент должны будут принять меры для сокращения миграции — прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей.
Триггером для этой инициативы послужил опубликованный в апреле 2025 года прогноз Федерального статистического управления Швейцарии (BFS), согласно которому страну ожидает дальнейший рост населения — примерно до 10,5 млн человек к 2055 году «в значительной степени из-за миграции», в то время как рождаемость находится ниже уровня простого воспроизводства населения, а естественный прирост близок к нулю.
Швейцарская народная партия (SVP) одержала победу на парламентских выборах в 2023-м, заполучив около 29% голосов. Идеологически эта партия близка правопопулистским политическим силам ЕС: ее представители выступают за жесткую миграционную политику, а также критикуют присоединение страны к санкциям против России, считая это нарушением принципа нейтралитета.
Федеральное собрание Швейцарии — это двухпалатный парламент, состоящий из Национальный совета (200 мест) и Совета кантонов (46 мест). Из-за особенностей швейцарской системы, основанной на прямой демократии, ни одна партия обычно не получает в парламенте большинства. Страной управляет широкая коалиция политических сил, а решения часто выносятся на референдумы. Поэтому SVP контролирует лишь около 30% мест в нижней палате (62 места).
В состав Федерального совета (правительства) Швейцарии входят представители основных политических партий страны и представляют разные части страны и языковые регионы. В настоящее там заседают два представителя SVP — они возглавляют департамент экономики, образования и исследований (EAER), а также департамент окружающей среды, транспорта, энергетики и связи (DETEC). В должность президента Швейцарии с 1 января вступил также представитель SVP Ги Пармелен.
В случае одобрения инициативы швейцарские власти, в частности, будут обязаны договориться об исключениях из международных соглашений, которые способствуют росту населения. «Если лимит в 10 млн будет превышен, Швейцарии придется расторгнуть эти соглашения, в том числе соглашение с ЕС о свободном передвижении людей. Участие Швейцарии в Шенгенском и Дублинском соглашениях ЕС также будет поставлено под сомнение, как и тесное сотрудничество в области безопасности и убежища», — говорится в проекте инициативы SVP.
Швейцария не является членом ЕС, ее отношения с блоком регулируются системой билатеральных (секторальных) соглашений (Bilaterals). В 2002-м стороны подписали соглашение о свободном передвижении лиц между Швейцарией и ЕС (Agreement on the Free Movement of Persons), которое вступило в силу 1 июня того же года. Оно дает гражданам Швейцарии и стран ЕС взаимное право проживать и работать на территории друг друга при соблюдении установленных правил и условий.
Швейцария также присоединилась к Шенгенской зоне и Дублинской системе (регламенту). Соответствующие соглашения были подписаны в 2004 году, одобрены на референдуме в 2005 году и вступили в силу в 2008-м. Присоединение к Шенгену означает отмену систематического паспортного контроля на границах со странами, входящими в эту зону, а также применение единых правил выдачи виз. Правоохранительные, таможенные и миграционные органы Швейцарии также имеют полный и прямой доступ к общеевропейским информационным системам.
Участие в Дублинской системе предусматривает применение общих европейских правил определения государства, ответственного за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища. Согласно регламенту, ответственность за рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, как правило, несет страна первого въезда в ЕС.
Примечательно, что это уже третья инициатива SVP, направленная на ограничение миграции. Схожие предложения партия уже выносила на референдумы в 2014 и 2018 годах. Инициатива «Против массовой иммиграции» 2014 года была одобрена, однако до сих пор власти страны ее не реализовали.
Каковы возможные последствия.
Согласно данным BFS, 27% населения Швейцарии составляют иностранцы, что является одним из самых высоких показателей среди развитых европейских государств. Большинство иностранцев, проживающих в республике, в основном родом из Италии, Германии, Португалии и Франции. Мигранты чаще всего приезжают в Швейцарию с целью трудоустройства: как в сферу ухода за больными, где наблюдается нехватка кадров, так и в высококвалифицированные отрасли (например, фармацевтическая промышленность).
Если швейцарцы поддержат идею ограничить население, то первым делом Федеральный совет будет вынужден расторгнуть Соглашение с ЕС о свободном передвижении лиц. Der Tagesspiegel пишет, что в этом случае под угрозой могут оказаться тысячи немцев. В настоящее время в Швейцарии проживают около 339 тыс. немцев, еще почти 65 тыс. человек ежедневно ездят на работу в Швейцарию из соседних городов Германии. В случае положительного решения на референдуме граждане ФРГ, как и других стран ЕС, скорее всего, будут обязаны получать разрешения на работу в республике по системе квот. Критики инициативы считают, что это может привести к борьбе с распределением квот между различными отраслями, где наблюдается нехватка кадров.
Журналисты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) и вовсе проводят параллели с Brexit, отмечая, что в случае принятия инициативы неизбежно начнется процесс отдаления Швейцарии и ЕС. «Опыт Великобритании говорит о том, что Брюссель в таком случае вряд ли потерпит дальнейшее участие Швейцарии в едином рынке и не будет способствовать заключению новых соглашений. Таким образом, эта инициатива будет иметь серьезные последствия для швейцарской экономики, аналогичные Brexit для Великобритании, о которых сегодня сожалеет явное большинство британцев», — отмечают журналисты.
В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Швейцарии Ги Пармелен подписали 3-й пакет билатеральных соглашений (Bilaterals III), направленный на консолидацию и укрепление отношений между страной и блоком. Эти соглашения, в частности, предусматривают создание «общего пространства продовольственной безопасности», а также гармонизацию норм и участие Швейцарии во внутреннем европейском рынке электроэнергии. Соглашения еще должны пройти процедуру ратификации, причем в Швейцарии их окончательная судьба будет решаться не только парламентом, но и гражданами на референдуме, который ожидается только в 2027 году.
Примечательно, что Швейцария присоединилась также весной 2025-го к двум военным проектам ЕС в рамках программы постоянного структурированного оборонного сотрудничества, включая «военный Шенген». Речь идет об упрощении переброски военной техники и войск по территории Европы без задержек на границах.
Тем временем опубликованные накануне референдума опросы говорят о снижении уровня поддержки инициативы среди населения. Согласно исследованию, проведенному по заказу швейцарской общественной телерадиокомпании SRG SSR, примерно 52% избирателей намерены голосовать против сокращения населения. Причем всего за один месяц доля противников этой идеи выросла на 5 п.п. Поддерживают эту инициативу 45% опрошенных, еще 3% пока не определились.
NZZ пишет: даже если инициатива провалится, Швейцария не должна повторить ошибки европейских соседей, которые проигнорировали недовольство населения миграцией и тем самым укрепили позиции радикальных правых. Швейцария должна все больше искать ресурсы для лучшего контроля над миграцией и ее последствиями, заключают журналисты.