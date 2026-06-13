Как референдум по числу жителей может рассорить Швейцарию с ЕС

Если швейцарцы поддержат идею ограничить население, то первым делом Федеральный совет будет вынужден расторгнуть Соглашение с ЕС о свободном передвижении лиц. Der Tagesspiegel пишет, что в этом случае под угрозой могут оказаться тысячи немцев. В настоящее время в Швейцарии проживают около 339 тыс. немцев, еще почти 65 тыс. человек ежедневно ездят на работу в Швейцарию из соседних городов Германии. В случае положительного решения на референдуме граждане ФРГ, как и других стран ЕС, скорее всего, будут обязаны получать разрешения на работу в республике по системе квот. Критики инициативы считают, что это может привести к борьбе с распределением квот между различными отраслями, где наблюдается нехватка кадров.