Китай обвинил США в игнорировании двусторонних договоренностей

Минкоммерции Китая прокомментировало решение властей США внести ряд предприятий КНР в список «китайских оборонных компаний».
Китайское ведомство заявило, что Соединенные штаты «проигнорировали консенсус», который был достигнут в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Действия США, как говорится в заявлении, «подрывают кономический и торговый порядок», а также «представляют серьезную угрозу стабильности глобальных производственно-поставочных цепочек».
Трамп посетил КНР с трехдневным визитом 15 мая.
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