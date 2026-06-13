Севастополь пережил за ночь четыре налета БПЛА

Российские военнослужащие, авиация и подразделения противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь. По предварительным данным, в ходе оборонительных действий обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.
«Минувшей ночью и утром наши военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили четыре атаки ВСУ», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на платформе «Макс».
По информации главы региона, силы обороны продемонстрировали высокую эффективность при подавлении воздушных целей, нейтрализовав крупную группу вражеской техники.
«Сбито больше 25 БПЛА. Спасательная служба Севастополя зафиксировала сообщения о точечных повреждениях», — подчеркивается в публикации.
В результате падения обломков зафиксированы незначительные разрушения гражданской инфраструктуры. В частности, на проспекте Генерала Острякова взрывной волной повредило остекление двух квартир, а в Гагаринском районе города осколками был задет легковой автомобиль. При этом губернатор призвал граждан соблюдать предельную осторожность при обнаружении опасных предметов.
«Напоминаю, если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112», — резюмировал Развожаев, призвав жителей доверять исключительно официальным источникам информации.