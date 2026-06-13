ОП РФ: критический пакет технологий для iPhone сделан спецслужбами США

Тем временем ФСБ России раскрыла операцию западных спецслужб по слежке через смартфоны. По данным ведомства, вредоносное программное обеспечение внедряли в мобильные устройства для получения информации, прослушивания переговоров, а также аудио- и видеоконтроля. В материале KP.RU также отмечалось, что атаки затрагивали устройства Apple и позволяли злоумышленникам получать полный контроль над смартфоном.