Усыновленному французами россиянину заблокировали счет в банке из-за места рождения

Усыновленному французами россиянину заблокировали счет в банке из-за его места рождения. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
— Усыновленному более 15 лет назад французскими гражданами российскому ребенку, давно получившему гражданство Франции, банк заблокировал счет из-за того, что в графе «место рождения» указана Россия, — рассказал генконсул, его слова цитирует РИА Новости.
Евросоюз также предложил внести в санкционные списки помощника президента РФ Владимира Мединского, министра спорта России Михаила Дегтярева и главу Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича.
Еврокомиссия предложила в 21-м пакете санкций запретить въезд в Евросоюз для всех участников спецоперации. Помимо этого, союз планирует включить в очередной санкционный пакет 170 физических лиц и организаций.