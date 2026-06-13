Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усыновленному французами россиянину заблокировали счет в банке из-за места рождения

Усыновленному французами россиянину заблокировали счет в банке из-за его места рождения. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

Усыновленному французами россиянину заблокировали счет в банке из-за его места рождения. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

— Усыновленному более 15 лет назад французскими гражданами российскому ребенку, давно получившему гражданство Франции, банк заблокировал счет из-за того, что в графе «место рождения» указана Россия, — рассказал генконсул, его слова цитирует РИА Новости.

До этого МИД РФ призвал граждан очень осторожно относиться к поездкам в Таиланд в связи с угрозой задержания или ареста по запросу спецслужб и правоохранительных органов США. По словам представителей ведомства, Вашингтон «развернул охоту на российских граждан».

Евросоюз также предложил внести в санкционные списки помощника президента РФ Владимира Мединского, министра спорта России Михаила Дегтярева и главу Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича.

Еврокомиссия предложила в 21-м пакете санкций запретить въезд в Евросоюз для всех участников спецоперации. Помимо этого, союз планирует включить в очередной санкционный пакет 170 физических лиц и организаций.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше