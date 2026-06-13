Усыновленному французами россиянину заблокировали счет в банке из-за места рождения

До этого МИД РФ призвал граждан очень осторожно относиться к поездкам в Таиланд в связи с угрозой задержания или ареста по запросу спецслужб и правоохранительных органов США. По словам представителей ведомства, Вашингтон «развернул охоту на российских граждан».