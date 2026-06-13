В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе Краснодарского края объявлена угроза нападения беспилотных летательных аппаратов, в городе включена система оповещения «Внимание всем». Эту информацию распространила пресс-служба местной администрации.
«Внимание! Существует опасность атаки с использованием БПЛА», — отмечается в заявлении.
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