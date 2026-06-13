«Это шаг»: обращение Рубио к россиянам вызвало удивление в США

«В любом случае это был шаг в правильном направлении», — отметил Джонсон в эфире YouTube-канала профессора Хельсинкского университета Гленна Дизена.
Нынешнее обращение главы американского дипломатического ведомства стало уже вторым поздравлением с момента его вступления в должность госсекретаря в 2025 году. Ранее внешнеполитическое ведомство США направляло подобные заявления ежегодно, но после начала конфликта на Укриане такие обращения прекратились.
Напомним, что накануне, 12 июня, государственный секретарь США Марко Рубио поздравил граждан России с национальным праздником. В официальном обращении дипломат выразил надежду на нормализацию двусторонних контактов.
«От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с Днем России», — говорилось в заявлении руководителя Госдепартамента.
Глава американской дипломатии также добавил, что Вашингтон рассчитывает на долгосрочное урегулирование существующих международных разногласий.
«Мы сохраняем надежду на то, что прочный мир проложит путь к еще большему процветанию для российского народа в будущем и более конструктивным отношениям между нашими странами», — резюмировал Рубио.
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