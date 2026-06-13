«Это шаг»: обращение Рубио к россиянам вызвало удивление в США

Нынешнее обращение главы американского дипломатического ведомства стало уже вторым поздравлением с момента его вступления в должность госсекретаря в 2025 году. Ранее внешнеполитическое ведомство США направляло подобные заявления ежегодно, но после начала конфликта на Укриане такие обращения прекратились.