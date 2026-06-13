Додик: Европа хотела ударом по Старобельску запустить волну недовольства в РФ

«В случае со Старобельском удар был преднамеренным. Они знали, что это образовательный объект, где в это время находились студенты. И они запустили дроны по колледжу, прекрасно это понимая. Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращенный образ мышления. То есть, они сами убивали и пытались переложить вину на кого-то еще», — прокомментировал он отсутствие реакции в европейских странах на последствия теракта в ЛНР.
По словам Додика, подход России к ведению боевых действий «сильно отличается». «Многие говорят, что нужно отвечать более жестко. Но здесь опять же Россия преследует стратегическую цель: минимизировать страдания мирных жителей», — подчеркнул он.
В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 учащийся, более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.