Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Додик: Европа хотела ударом по Старобельску запустить волну недовольства в РФ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Удар по Старобельску по замыслу Киева и европейцев должен был запустить волну недовольства в России. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Источник: AP 2024

«В случае со Старобельском удар был преднамеренным. Они знали, что это образовательный объект, где в это время находились студенты. И они запустили дроны по колледжу, прекрасно это понимая. Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращенный образ мышления. То есть, они сами убивали и пытались переложить вину на кого-то еще», — прокомментировал он отсутствие реакции в европейских странах на последствия теракта в ЛНР.

По словам Додика, подход России к ведению боевых действий «сильно отличается». «Многие говорят, что нужно отвечать более жестко. Но здесь опять же Россия преследует стратегическую цель: минимизировать страдания мирных жителей», — подчеркнул он.

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 учащийся, более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.