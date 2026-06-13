Додик: Европа хотела ударом по Старобельску запустить волну недовольства в РФ

«В случае со Старобельском удар был преднамеренным. Они знали, что это образовательный объект, где в это время находились студенты. И они запустили дроны по колледжу, прекрасно это понимая. Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращенный образ мышления. То есть, они сами убивали и пытались переложить вину на кого-то еще», — прокомментировал он отсутствие реакции в европейских странах на последствия теракта в ЛНР.