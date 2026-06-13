Израиль заявил о намерении сохранить свободу действий против Ирана

Вчера президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном может быть подписано 13−15 июня. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что стороны сначала подпишут меморандум об окончании боевых действий на всех фронтах, снятии морской блокады США и открытии Ормузского пролива. Затем последуют 60-дневные переговоры о ядерной программе и снятии санкций.