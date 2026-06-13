Экономист оценил риски для Армении от введённых Россией ограничений

Подобные меры, по словам эксперта, продиктованы не политическими мотивами, а сугубо объективными причинами — необходимостью жёсткого контроля и регулирования оборота подкарантинной продукции. Решение России следует рассматривать исключительно как экономически оправданный ответ на выявленные нарушения.
«Для Армении это действительно серьёзный аспект, который может привести к потерям отдельных экспортёров и потребует пересмотра подходов к работе с данной группой товаров», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Напомним, с 12 июня 2026 года вступил в силу запрет на ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом официально объявил Россельхознадзор. Причиной стали систематические находки опасных организмов в поставках.
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