Экономист оценил риски для Армении от введённых Россией ограничений

Введение ограничений на ввоз подкарантинной продукции из Армении и её транзит через территорию РФ нанесёт ощутимый удар по армянским поставщикам. Они столкнутся с проблемами не только при выходе на российский рынок, но и при использовании наших логистических коридоров для дальнейшего экспорта в другие государства ЕАЭС, заявил президент Ассоциации экспортёров и импортёров Артур Леер.