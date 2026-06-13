Медведчук связал курс на ЕС с разрушением украинской государственности

По мнению политика, процесс присоединения Украины к ЕС превратился в затянувшуюся историю, в которой страна получает приглашения к интеграции, но не приближается к полноценному членству. Он также выразил мнение, что Брюссель заинтересован не в расширении союза за счет новых участников, а в усилении собственного влияния на государства-кандидаты.