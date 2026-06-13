Медведчук связал курс на ЕС с разрушением украинской государственности

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз остаются неопределенными, несмотря на продолжающиеся заявления о поддержке евроинтеграции. Свою позицию он изложил в статье, опубликованной на сайте движения.
По мнению политика, процесс присоединения Украины к ЕС превратился в затянувшуюся историю, в которой страна получает приглашения к интеграции, но не приближается к полноценному членству. Он также выразил мнение, что Брюссель заинтересован не в расширении союза за счет новых участников, а в усилении собственного влияния на государства-кандидаты.
Медведчук обратил внимание на предложения ограничить право голоса новых членов ЕС по ряду ключевых вопросов, включая расширение объединения, внешнюю политику и бюджет. Кроме того, он указал на инициативы, предусматривающие контроль за соблюдением демократических норм и свободой СМИ в государствах, претендующих на вступление в союз.
По его словам, подобный подход может затронуть Черногорию, Албанию, Молдавию и Украину. Медведчук считает, что в результате правительства этих стран рискуют столкнуться с дополнительным внешним влиянием на принятие решений.
Отдельно политик раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что политика коллективного Запада и курс на евроинтеграцию не привели Украину к членству в ЕС. По мнению Медведчука, последствия такой политики негативно сказались на украинской государственности.
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