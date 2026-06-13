Прокуратура взяла на контроль ситуацию на Кубани после атаки БПЛА

Ситуация в порту Тамань (Краснодарский край) после атаки беспилотных летательных аппаратов перешла под надзор Южной транспортной прокуратуры. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.
«13 июня 2026 года в порту Тамань Краснодарского края зафиксирована атака с использованием БПЛА. Имеются пострадавшие, а также зафиксирован ущерб, нанесённый портовой инфраструктуре. Новороссийский транспортный прокурор координирует действия правоохранительных органов и других служб на месте события», — указано в сообщении.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что минувшей ночью украинские дроны нанесли удар по Темрюкскому району. В результате падения обломков аппаратов вспыхнул пожар на морском терминале, погиб один человек. Предварительно, травмы получили ещё три человека.
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