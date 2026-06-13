Додик связал атаку на Старобельск с расчетом на негативную реакцию внутри России

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что удар по Старобельску, по его мнению, был рассчитан на то, чтобы спровоцировать волну недовольства внутри России. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
Политик утверждает, что атака была преднамеренной и целью стал образовательный объект, где в момент удара находились студенты. По его словам, организаторы атаки осознавали характер объекта и рассчитывали на определенный общественный эффект.
Додик также выразил мнение, что целью таких действий было переложить ответственность за произошедшее на других. Он назвал подобный подход извращенным образом мышления.
Заявление прозвучало в контексте обсуждения отсутствия реакции европейских стран на последствия атаки в ЛНР, которую Додик охарактеризовал как теракт.
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