Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Додик связал атаку на Старобельск с расчетом на негативную реакцию внутри России

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что удар по Старобельску, по его мнению, был рассчитан на то, чтобы спровоцировать волну недовольства внутри России.

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что удар по Старобельску, по его мнению, был рассчитан на то, чтобы спровоцировать волну недовольства внутри России. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Политик утверждает, что атака была преднамеренной и целью стал образовательный объект, где в момент удара находились студенты. По его словам, организаторы атаки осознавали характер объекта и рассчитывали на определенный общественный эффект.

Додик также выразил мнение, что целью таких действий было переложить ответственность за произошедшее на других. Он назвал подобный подход извращенным образом мышления.

Заявление прозвучало в контексте обсуждения отсутствия реакции европейских стран на последствия атаки в ЛНР, которую Додик охарактеризовал как теракт.

Читайте также: Пасечник пообещал восстановить уничтоженный ударом колледж в ЛНР.