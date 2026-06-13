Зеленский кинул Трампа: сырьевая сделка на миллиарды заблокирована в Киеве

Напомним, что ранее, 8 июня, украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в добывающей промышленности сообщило, что фактическое выполнение соглашения о недрах заблокировано уже на протяжении нескольких месяцев. По информации прессы, Киев принял решение приостановить контакты после того, как отношения между Зеленским и Трампом окончательно ухудшились, а надежды задобрить президента США ресурсами ради бесплатной военной помощи не оправдались. В настоящее время украинские власти прорабатывают возможность передачи месторождений инвесторам из Европы.