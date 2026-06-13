Паника в Вашингтоне: США экстренно отключили новейший ИИ из-за угрозы взлома

Администрация президента США Дональда Трампа ввела жесткие ограничения на использование передовых систем искусственного интеллекта от компании Anthropic для иностранных государств, коммерческих структур и физических лиц. Решение Вашингтона привело к вынужденной приостановке работы ключевых сервисов разработчика.
«Администрация Трампа блокирует доступ к самым современным моделям ИИ Anthropic для зарубежных правительств, компаний и частных лиц, вынуждая компанию отключить доступ для всех клиентов разом», — сообщает портал Axios.
Как отмечает издание, американское руководство перевело новейшие гражданские разработки в категорию объектов повышенного контроля, что накладывает ограничения на их использование даже внутри Соединенных Штатов.
«Модели Mythos 5 и Fable 5 будут подлежать экспортному контролю, причем не только за границами США — в пределах страны также будет ограничиваться доступ к моделям для иностранных граждан», — указывается в официальном письме министра торговли США Говарда Латника исполнительному директору Anthropic Дарио Амодеи.
Решение о блокировке было принято в экстренном порядке на фоне рисков утечки конфиденциальной информации и нарушения цифрового периметра безопасности.
«Власти приняли решение действовать после того, как появились сообщения о возможности взлома Mythos, в связи с чем возникла обеспокоенность из-за возможной угрозы национальной безопасности страны. Обе модели будут ограничены в предоставлении доступа, вероятно, еще несколько недель», — пояснил неназванный представитель американской администрации в интервью порталу.
Напомним, что Mythos 5 и Fable 5 представляют собой флагманские мультимодальные модели искусственного интеллекта нового поколения от Anthropic. В отличие от широко распространенных аналогов прошлых лет, эти системы обладают беспрецедентной глубиной контекстного анализа, способностью к сложному логическому планированию и генерации готового программного кода для критически важной инфраструктуры. Чаще всего эти вычислительные мощности применяются для автоматизации наукоемких исследований, моделирования биологических угроз, сложного финансового прогнозирования и анализа уязвимостей в государственных и военных киберсистемах.