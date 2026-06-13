Паника в Вашингтоне: США экстренно отключили новейший ИИ из-за угрозы взлома

Напомним, что Mythos 5 и Fable 5 представляют собой флагманские мультимодальные модели искусственного интеллекта нового поколения от Anthropic. В отличие от широко распространенных аналогов прошлых лет, эти системы обладают беспрецедентной глубиной контекстного анализа, способностью к сложному логическому планированию и генерации готового программного кода для критически важной инфраструктуры. Чаще всего эти вычислительные мощности применяются для автоматизации наукоемких исследований, моделирования биологических угроз, сложного финансового прогнозирования и анализа уязвимостей в государственных и военных киберсистемах.