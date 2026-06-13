«Европа готовится к резкому сокращению военных активов, которые США направят на спасение континента во время войны или кризиса, включая некоторые, которые она не может заменить», — отмечается в сообщении агентства со ссылкой на осведомленные источники.
Как уточнил высокопоставленный западный военный чиновник, планируется сокращение стратегических бомбардировщиков на 30% (данный тип вооружений в Европе полностью отсутствует). Количество разведывательных и ударных дронов предполагается уменьшить на 75−100%. Кроме того, на треть планируется сократить парк истребителей, а количество кораблей — практически вдвое.
Ожидается, что данные меры будут реализованы в ближайшее время.