Законопроект: главный чиновник по религии будет подчиняться президенту

«Функции органа государственного управления в области свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных организаций осуществляет Уполномоченный по делам религий и национальностей, который подчиняется Президенту Республики Беларусь. Общее руководство Уполномоченным по делам религий и национальностей осуществляет Администрация Президента Республики Беларусь», — говорится в документе.
На данный момент уполномоченный подчиняется Совету Министров. Прерогатива назначать на этот пост и освобождать от должности сейчас принадлежит президенту. Но делается это по предложению Совмина.
В поправках предлагается убрать фразу «по предложению Совета Министров». Других принципиальных изменений в законопроекте нет. Документ в Палату представителей внес председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентин Семеняко.
Если законопроект примут, то правительство должно будет в течение трех месяцев принять меры по его реализации.
Пост уполномоченного по делам религий и национальностей был учрежден в Беларуси в мае 2006 года. Сейчас его занимает Александр Румак. В советское время в БССР и других республиках также были уполномоченные (но только по делам религий). После распада СССР в Беларуси создали Совет по делам религий при Совете Министров.
В разное время орган подчинялся как напрямую правительству, так и Министерству культуры и печати (сейчас это два отдельных министерства: информации и культуры). Затем был образован Госкомитет по делам религий и национальностей. Позже организовали другое ведомство — Комитет по делам религий и национальностей при Совмине.
Именно этот комитет в 2006 году преобразовали в Аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей.