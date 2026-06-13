Законопроект: главный чиновник по религии будет подчиняться президенту

Пост уполномоченного по делам религий и национальностей был учрежден в Беларуси в мае 2006 года. Сейчас его занимает Александр Румак. В советское время в БССР и других республиках также были уполномоченные (но только по делам религий). После распада СССР в Беларуси создали Совет по делам религий при Совете Министров.