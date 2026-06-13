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Законопроект: главный чиновник по религии будет подчиняться президенту

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Уполномоченного по делам религий и национальностей предлагается подчинить президенту, следует из законопроекта, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Функции органа государственного управления в области свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных организаций осуществляет Уполномоченный по делам религий и национальностей, который подчиняется Президенту Республики Беларусь. Общее руководство Уполномоченным по делам религий и национальностей осуществляет Администрация Президента Республики Беларусь», — говорится в документе.

На данный момент уполномоченный подчиняется Совету Министров. Прерогатива назначать на этот пост и освобождать от должности сейчас принадлежит президенту. Но делается это по предложению Совмина.

В поправках предлагается убрать фразу «по предложению Совета Министров». Других принципиальных изменений в законопроекте нет. Документ в Палату представителей внес председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентин Семеняко.

Если законопроект примут, то правительство должно будет в течение трех месяцев принять меры по его реализации.

Пост уполномоченного по делам религий и национальностей был учрежден в Беларуси в мае 2006 года. Сейчас его занимает Александр Румак. В советское время в БССР и других республиках также были уполномоченные (но только по делам религий). После распада СССР в Беларуси создали Совет по делам религий при Совете Министров.

В разное время орган подчинялся как напрямую правительству, так и Министерству культуры и печати (сейчас это два отдельных министерства: информации и культуры). Затем был образован Госкомитет по делам религий и национальностей. Позже организовали другое ведомство — Комитет по делам религий и национальностей при Совмине.

Именно этот комитет в 2006 году преобразовали в Аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей.

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