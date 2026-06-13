CNN: США заметили подготовку Ирана к обороне ядерных объектов

Сообщается, что Тегеран намеренно обрушивает туннели и минирует входы взрывчаткой, усиливая защиту объектов хранения обогащенного урана. Как уточняет CNN, эти сведения основаны на данных американской разведки.
Источники телеканала заявили: «Добраться до примерно полутонны высокообогащенного урана теперь гораздо сложнее, опаснее и дольше, чем месяц назад, когда президент Дональд Трамп публично заявлял, что может отдать приказ американским военным захватить его».
Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что обеспечение сохранности и вывоз с территории Ирана обогащенного урана для последующего уничтожения является приоритетом для США. Это условие рассматривается в рамках переговоров о прекращении войны и возобновлении работы Ормузского пролива, который, по данным телеканала, был фактически перекрыт после начала конфликта.
В настоящее время, как отмечает CNN, иранские и американские чиновники по-разному описывают предварительную версию сделки, а ее точные условия остаются неизвестными. По словам нескольких источников, извлечение обогащенного урана теперь представляет сложную и опасную задачу и для самих иранцев.
Бывший глава управления по вывозу ядерных материалов Скотт Роекер в беседе с CNN заявил: «Если эта информация соответствует действительности, это определенно усложнит… извлечение [высокообогащенного] урана». Он также отметил, что таким образом Иран может скрыть свои действия по соблюдению условий соглашения.
Роекер добавил, что если участники переговоров потребуют от Ирана доставку запасов в центральное хранилище, то ответственность за доступ к обогащенному урану и его «полную инвентаризацию» ляжет на Тегеран. По его словам, в таком случае Иран может заявить, что «часть высокообогащенного урана не подлежит извлечению». «У нас не будет полной уверенности в том, что Иран не сможет получить к нему доступ в какой-то момент в будущем», — добавил он.
Согласно данным CNN, ссылающимся на международное сообщество, большая часть запасов урана, вероятно, находится в тоннелях на ядерном комплексе в Исфахане, а часть материалов — в других местах.
В конце мая Дональд Трамп потребовал передать США уран из Ирана или уничтожить его на месте. По словам американского лидера, при уничтожении обогащенного урана не в США за процессом должно следить МАГАТЭ или аналогичные комиссии.
Позднее президент США заявлял, что американская сторона вывезет и уничтожит высокообогащенный уран с территории Ирана вне зависимости от заключения мирной сделки между странами. По данным американских чиновников, Иран располагает примерно 440 кг высокообогащенного урана, в основном в Исфахане.
В то же время глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что единственным приемлемым вариантом решения проблемы с высокообогащенным ураном является его разбавление на территории страны.