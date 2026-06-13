CNN: США заметили подготовку Ирана к обороне ядерных объектов

Роекер добавил, что если участники переговоров потребуют от Ирана доставку запасов в центральное хранилище, то ответственность за доступ к обогащенному урану и его «полную инвентаризацию» ляжет на Тегеран. По его словам, в таком случае Иран может заявить, что «часть высокообогащенного урана не подлежит извлечению». «У нас не будет полной уверенности в том, что Иран не сможет получить к нему доступ в какой-то момент в будущем», — добавил он.