Премьер Венгрии обвинил Орбана во лжи по вопросам миграции

«Правительство Орбана часто лгало по многим вопросам, включая экономическую ситуацию, социальную обстановку в стране и российско-украинскую войну, но была и другая тема. Это тема нелегальной миграции», — заявил Мадьяр. Как утверждал венгерский премьер, на словах бывшее правительство выступало против приема мигрантов из Азии и Африки, а на деле строило для них лагерь, планировало выделить миллионы евро на эти цели, а также создать «фильтрационную зону» в области Дьёр-Мошон-Шопрон недалеко от австрийской границы.