Жителей Самары наградили Почетными знаками «За самоотверженность»

В Самаре вручили Почетные знаки городского округа. Трое жителей получили награду «За самоотверженность». Среди них — Владимир Арискин и Антон Ротов. Они ликвидировали пожар на АЗС и предотвратили взрыв. Также наградили Дениса Усова — лейтенанта внутренней службы МЧС. Он не раз отличался при тушении пожаров, на его счету десятки спасенных жизней. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков.