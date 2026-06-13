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Три страны НАТО проведут учения «Отважный кабан» у границ России

Военнослужащие Литвы, Польши и Франции проведут совместные учения «Отважный кабан» вблизи границ Белоруссии и Калининградской области, сообщает литовский портал Lrytas.

Источник: AP 2024

Мероприятия запланированы на период с 6 по 26 июня в зоне Сувалкского коридора.

«Главная цель международных учений “Отважный кабан — 2026” — проведение совместных военных операций и синхронизация действий союзных сил. Также будут совершенствоваться навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка», — отмечается в публикации.

Сувалкский коридор представляет собой перешеек длиной около 100 км, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью. Он проходит вдоль границы Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от других государств НАТО. Литва обязана обеспечивать проход через коридор для российского транспорта.

Литовская сторона регулярно организует военные учения на данной территории.

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