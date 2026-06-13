Три страны НАТО проведут учения «Отважный кабан» у границ России

Мероприятия запланированы на период с 6 по 26 июня в зоне Сувалкского коридора.
«Главная цель международных учений “Отважный кабан — 2026” — проведение совместных военных операций и синхронизация действий союзных сил. Также будут совершенствоваться навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка», — отмечается в публикации.
Сувалкский коридор представляет собой перешеек длиной около 100 км, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью. Он проходит вдоль границы Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от других государств НАТО. Литва обязана обеспечивать проход через коридор для российского транспорта.
Литовская сторона регулярно организует военные учения на данной территории.