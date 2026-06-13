Путин наградил дирижера Мастранджело орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Владимир Путин наградил известного дирижера и пианиста Фабио Мастранджело орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ президент подписал в символичную дату — День России. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил худрука Музыкального театра имени Шаляпина и назвал ее заслуженной.
— Это признание вашего вклада в развитие российской культуры, — цитируют Беглова в пресс-службе Смольного. — Ваш талант дирижера и выдающегося постановщика продолжают традиции классического искусства. Отдельно хочется отметить работу над городским фестивалем «Опера — всем», которое каждый год сбирает десятки тысяч зрителей и слушателей.
Фабио Мастранджело является частым гостем радио «Комсомольская правда в Петербурге». В частности, в одном из интервью итальянец признался, что влюбился в Северную столицу России всего за пять минут.