Талибы стянули военную технику для подавления протестов в афганском Герате

«Талибан» стянул военную технику в афганский Герат из-за протестов против ужесточения правил ношения одежды для женщин. За нарушение норм уже были задержаны не менее 30 женщин и девочек, а при подавлении митингов 9 июня силовики открыли огонь на поражение. Теперь в городе усилены патрули и проверки, местные не могут собраться на новую акцию, а власти обсуждают, как не допустить расширение протестов на другие города.