Талибы стянули военную технику для подавления протестов в афганском Герате

«Талибан» стянул военную технику в афганский Герат из-за протестов против ужесточения правил ношения одежды для женщин. За нарушение норм уже были задержаны не менее 30 женщин и девочек, а при подавлении митингов 9 июня силовики открыли огонь на поражение. Теперь в городе усилены патрули и проверки, местные не могут собраться на новую акцию, а власти обсуждают, как не допустить расширение протестов на другие города.
Правящее в Афганистане движение «Талибан» решило ввести в город Герат военную технику для сдерживания протестов женщин, сообщил телеканал France24.
По данным вещателя, техника размещена по всему городу, а военные и полицейские патрулируют район, в котором активисты собирались провести митинг. Кроме того, в городе развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты.
«Люди отказались от участия в сегодняшней демонстрации, чтобы предотвратить новое кровопролитие. Из-за этих мер безопасности между районами оказалось тяжело перемещаться даже небольшим группам людей. Атмосфера очень плохая»,
Еще один собеседник телеканала заявил, что на каждой улице припаркованы «подозрительные машины», в которых сидят люди в гражданской одежде и «наблюдают за окружающими». Также, по его словам, ~улицы заполнены вооруженными людьми~. А одна из живущих в Герате женщин сообщила, что правоохранители проверяют телефоны гражданских лиц.
Телеканал Amu со ссылкой на источники передает, что правительство Афганистана под руководством лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады на непубличном заседании обсудило способы ~предотвращения распространения протестов~ на другие города страны. В то же время, утверждает вещатель, в городе Мазари-Шарифе в провинции Балх талибы выпустили предупреждение, что полиция нравов начнет активно задерживать женщин, не соблюдающих ужесточенные правила ношения одежды.
Подавление протестов.
12 июня портал Afghanistan International (AI) писал, что в городе размещены сотни бойцов, в том числе с тяжелым вооружением. Также сообщается о вводе танков.
«На снимках видно, как автомобили талибов с тяжело вооруженными боевиками патрулируют улицы после наступления темноты», — сказано в материале.
По их информации, силовики отслеживали передвижения жителей и проводили выборочные досмотры. Однако, несмотря на это, нескольким людям все-таки удалось собраться у администрации губернатора. Митингующие выкрикивали лозунги «Женщины, жизнь, свобода» и «Образование, работа, свобода». В ответ на это ~военные открыли огонь~ и протестующие разбежались.
Также источники AI утверждают, что талибы усилили военное присутствие и на западе Кабула. Причиной послужило появление призывов собраться там на митинг в поддержку жителей Герата.
Причина волнений.
В начале июня Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока провинции Герат объявило о введении новых правил одежды для женщин, которые ввели дополнительные ограничения их внешнего вида. Жительниц региона обязали носить маски для лица и носки, а также запретили делать макияж. 6, 7 и 8 июня за нарушение этих норм в Герате задержали не менее 30 женщин и девочек.
Представители международной организации «Врачи без границ» (MSF) заявили, что среди задержанных оказалась и их сотрудница. Ее выпустили на свободу спустя два дня заключения, после того, как она и ее родственники подписали обязательства соблюдать установленные нормы одежды.
По данным Amu, губернатор Герата Нур Ахмад Исламджар признал задержания, заявив при этом, что арестованные «страдают психологическими и религиозными проблемами».
Произошедшее привело к появлению в соцсетях призывов выходить на митинги и уже 9 числа в городке десятки человек, в том числе мужчины, собрались на акцию протеста. Талибы ответили огнем на поражение — по данным Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), как минимум два человека, включая подростка, получили ранения, несовместимые с жизнью, еще более 20 пострадали~. Полиция страны официально отрицает, что применила оружие для разгона митинга.