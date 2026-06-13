«Каллас многое делает, чтобы потерять поддержку. Она не очень хороша в том, чтобы добиваться поддержки стран ЕС внутри Европейского совета», — приводит телеканал слова европейского дипломата.
Отмечается, что Каллас регулярно подвергается критике за свои заявления по Китаю, требования использовать заблокированные активы России для поддержки Украины, сложные отношения с администрацией США, а также за подготовку инициатив без предварительного согласования со странами ЕС.
Как цитирует Euronews европейских дипломатов, Каллас ведет себя так, «как будто она все еще является премьером Эстонии, а не руководителем европейской дипломатии, который должен выражать общее мнение стран ЕС».
По данным телеканала, действия Каллас лишь обостряют системные проблемы дипслужбы ЕС, которая «была создана в иные, более спокойные времена». Суть этих проблем заключается в том, что дипслужба ЕС одновременно подчинена Еврокомиссии и обязана готовить независимые предложения по внешней политике союза. При этом она не располагает инструментами для реализации своих проектов, поскольку внешнеполитические решения принимаются на основе единогласия, и любая страна ЕС может их заблокировать.
Как отмечает телеканал, если бы данная система создавалась с нуля, она была бы построена совершенно иначе. Этим объясняются призывы европейских стран к радикальному реформированию евродипломатии.