Euronews: критика Каллас вскрыла проблемы дипслужбы ЕС

По данным телеканала, действия Каллас лишь обостряют системные проблемы дипслужбы ЕС, которая «была создана в иные, более спокойные времена». Суть этих проблем заключается в том, что дипслужба ЕС одновременно подчинена Еврокомиссии и обязана готовить независимые предложения по внешней политике союза. При этом она не располагает инструментами для реализации своих проектов, поскольку внешнеполитические решения принимаются на основе единогласия, и любая страна ЕС может их заблокировать.