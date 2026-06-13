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Euronews: критика Каллас вскрыла проблемы дипслужбы ЕС

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас усугубляет системные проблемы возглавляемой ею структуры, заложенные на этапе ее создания. Такое мнение, как сообщает телеканал Euronews со ссылкой на европейские источники, высказывается в связи с предложениями Франции по реформе дипслужбы ЕС, выдвинутыми на текущей неделе.

Источник: Reuters

«Каллас многое делает, чтобы потерять поддержку. Она не очень хороша в том, чтобы добиваться поддержки стран ЕС внутри Европейского совета», — приводит телеканал слова европейского дипломата.

Отмечается, что Каллас регулярно подвергается критике за свои заявления по Китаю, требования использовать заблокированные активы России для поддержки Украины, сложные отношения с администрацией США, а также за подготовку инициатив без предварительного согласования со странами ЕС.

Как цитирует Euronews европейских дипломатов, Каллас ведет себя так, «как будто она все еще является премьером Эстонии, а не руководителем европейской дипломатии, который должен выражать общее мнение стран ЕС».

По данным телеканала, действия Каллас лишь обостряют системные проблемы дипслужбы ЕС, которая «была создана в иные, более спокойные времена». Суть этих проблем заключается в том, что дипслужба ЕС одновременно подчинена Еврокомиссии и обязана готовить независимые предложения по внешней политике союза. При этом она не располагает инструментами для реализации своих проектов, поскольку внешнеполитические решения принимаются на основе единогласия, и любая страна ЕС может их заблокировать.

Как отмечает телеканал, если бы данная система создавалась с нуля, она была бы построена совершенно иначе. Этим объясняются призывы европейских стран к радикальному реформированию евродипломатии.

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