Шведские истребители подняли в воздух из-за российских самолетов

Как передает SVT Nyheter со ссылкой на пресс-секретаря Вооруженных сил Швеции Ханну Хёрлин, самолеты были обнаружены в южной и северной частях Балтийского моря. «Мы не можем строить предположения о причинах их полета в этом районе, но считаем ситуацию очень серьезной», — заявила Хёрлин.