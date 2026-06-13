Шведские истребители подняли в воздух из-за российских самолетов

«После обнаружения российских самолетов шведские военные оперативно подняли в воздух две пары истребителей Gripen для защиты национального воздушного пространства, а также идентификации и сопровождения российских бортов», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что нарушение воздушного пространства не было допущено.
Как передает SVT Nyheter со ссылкой на пресс-секретаря Вооруженных сил Швеции Ханну Хёрлин, самолеты были обнаружены в южной и северной частях Балтийского моря. «Мы не можем строить предположения о причинах их полета в этом районе, но считаем ситуацию очень серьезной», — заявила Хёрлин.
По ее словам, сам факт подъема шведских самолетов в воздух «уже является сигналом».
После идентификации воздушных судов шведские военные сопровождали их до удаления на безопасное расстояние. Как сообщает издание, в операции также участвовали датские истребители.