Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шведские истребители подняли в воздух из-за российских самолетов

Швеция 12 июня дважды поднимала в воздух истребители JAS 39 Gripen для сопровождения российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи шведского воздушного пространства. Об этом сообщают Вооруженные силы Швеции в X.

Источник: Tuomo Salonen/CC BY 2.0

Военные Швеции зафиксировали два российских самолета — Су-24 и Су-34 — вблизи границ национального воздушного пространства.

«После обнаружения российских самолетов шведские военные оперативно подняли в воздух две пары истребителей Gripen для защиты национального воздушного пространства, а также идентификации и сопровождения российских бортов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нарушение воздушного пространства не было допущено.

Как передает SVT Nyheter со ссылкой на пресс-секретаря Вооруженных сил Швеции Ханну Хёрлин, самолеты были обнаружены в южной и северной частях Балтийского моря. «Мы не можем строить предположения о причинах их полета в этом районе, но считаем ситуацию очень серьезной», — заявила Хёрлин.

По ее словам, сам факт подъема шведских самолетов в воздух «уже является сигналом».

После идентификации воздушных судов шведские военные сопровождали их до удаления на безопасное расстояние. Как сообщает издание, в операции также участвовали датские истребители.