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CDS: Мелони предложила Стубба на роль переговорщика по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, как сообщает Corriere della Sera, может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя Европейского союза на переговорах по Украине.

Источник: Reuters

По мнению Мелони, посредник должен представлять небольшое, но авторитетное государство. Кроме того, он обязан обладать высокой информированностью и быть способным представлять интересы стран, не входящих в ЕС, в частности Норвегии и Великобритании, которые поддерживают Киев.

«Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба», — отмечается в публикации.

В числе других кандидатов на эту роль рассматривается председатель Европейского совета Антониу Кошта.

В среду Стубб заявил, что Европе необходимо начать дипломатический диалог с руководством России. Он также подчеркнул, что европейским странам следует скоординировать свои усилия в данном направлении.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что пока Кремль не убедится в серьезности намерений Европы относительно начала переговоров, подобные идеи следует игнорировать.

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