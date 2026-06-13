CDS: Мелони предложила Стубба на роль переговорщика по Украине

По мнению Мелони, посредник должен представлять небольшое, но авторитетное государство. Кроме того, он обязан обладать высокой информированностью и быть способным представлять интересы стран, не входящих в ЕС, в частности Норвегии и Великобритании, которые поддерживают Киев.