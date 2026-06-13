Литва, Польша и Франция планируют провести учения у границ Калининградской области

Литва, Польша и Франция с 15 по 26 июня проведут совместные военные учения «Отважный кабан 2026» в районе Сувалкского коридора. Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва».
«В ходе учений большое внимание будет уделено повышению боеготовности стран. Также будут совершенствоваться навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны Литвы, в учениях примут участие военные из пехотной бригады «Жемайтия».
Сувалкский коридор — участок протяжённостью около 100 километров на польско-литовской границе между территориями Беларуси и Калининградской областью, отделяющий страны Балтии от остальных членов НАТО. Литва обязана держать коридор открытым для российского транспорта.