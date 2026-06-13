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ЦИК Армении сообщил, когда объявит окончательные итоги выборов

Окончательные итоги парламентских выборов в Армении будут обнародованы после заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которое состоится в воскресенье, 14 июня, в 18:00 (17:00 мск). Об этом информирует News.am.

Источник: РИА "Новости"

В ходе заседания планируется рассмотреть заявление о признании голосования недействительным, а также обсудить вопрос о проведении повторного голосования на ряде участков.

«В ходе заседания также будет обсуждаться вопрос о проведении повторных выборов в трех избирательных участках, а также заявления организаций “Сильная Армения” и “Крылья единства” о признании выборов недействительными», — указывается в сообщении.

Ранее ЦИК провела пересчет голосов на 637 избирательных участках. По его итогам, у партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна показатель увеличился на 1148 голосов, у альянса «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна — на 508 голосов, а у Альянса «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна после пересчета стало на 217 голосов больше (145 113).

Голосование в Национальное собрание Армении состоялось 7 июня. Согласно предварительным данным, ранее обнародованным ЦИК, правящая партия «Гражданский договор» получила 49,81% голосов. На второй позиции оказался альянс «Сильная Армения» с 23,29%, на третьей — «Альянс Армения» с 9,94%. Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна набрала 3,996% и не преодолела минимальный барьер.

После выборов в ЦИК поступили заявления о пересчете голосов на 555 избирательных участках. О намерении добиться пересмотра результатов заявили «Сильная Армения», блок «Армения» и партия «Крылья единства».

Впоследствии ЦИК аннулировала итоги голосования на двух избирательных участках. Причиной стало то, что после закрытия участков, в нарушение установленных правил, проголосовали несколько сотен военнослужащих.

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