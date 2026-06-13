АFР: встречу Трампа и Зеленского на полях G7 пока не подтвердили

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в городе Эвиан (департамент Верхняя Савойя, Франция). По данным издания Politico, президент Франции Эмманюэль Макрон стремится найти подходы к Трампу, чтобы предотвратить его досрочный уход с мероприятия. В качестве одного из вариантов в Париже рассматривается организация закрытого ужина для американского лидера в Версальском дворце.