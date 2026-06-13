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АFР: встречу Трампа и Зеленского на полях G7 пока не подтвердили

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский 16 июня примут участие в рабочей встрече в рамках саммита Группы семи (G7).

Источник: Reuters

Как сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, проведение отдельной двусторонней встречи между лидерами на данном этапе не запланировано.

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в городе Эвиан (департамент Верхняя Савойя, Франция). По данным издания Politico, президент Франции Эмманюэль Макрон стремится найти подходы к Трампу, чтобы предотвратить его досрочный уход с мероприятия. В качестве одного из вариантов в Париже рассматривается организация закрытого ужина для американского лидера в Версальском дворце.

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Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
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