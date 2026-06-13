Зеленский ввёл санкции против 10 российских операторов сотовой связи

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2026 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, — сказано в тексте.
Киевские санкции подразумевают, что активы компаний будут заблокированы на территории Украины, аннулируются лицензии, разрываются все торговые соглашения, прекращается сотрудничество.
Накануне сообщалось, что киевский режим расширил рестрикции в отношении представителей российского медийного и судейского сообщества. Соответствующий указ 12 июня подписал Владимир Зеленский, соответствующий указ опубликован на его сайте.
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