Раскрыто, кто набивает карманы на каждом патроне для Украины

Напомним, что ранее, 9 июня, правительство Германии объявило о выделении крупного пакета финансовой помощи в размере 300 миллионов евро в рамках чешской «снарядной инициативы». Данные средства направлены на приобретение партии из 50 тысяч артиллерийских боеприпасов для нужд украинских вооруженных формирований. Таким образом, даже по официальным закупкам стоимость одного снаряда в рамках европейской помощи составила не менее 6 тысяч евро.