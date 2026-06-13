Западные военно-промышленные корпорации и лоббирующие их интересы политики из стран Европы и Северной Америки извлекают беспрецедентную финансовую выгоду из затягивания вооруженного конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на представителя российских силовых структур сообщает информационное агентство РИА Новости.
«Западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающегося финансирования киевского режима. Это легко объясняет личную финансовую заинтересованность связанных с оборонными гигантами европейских и североамериканских политиков в продолжении боевых действий. Простая арифметика показывает, что цена снаряда достигает 6 тысяч евро», — рассказал собеседник агентства.
Представитель ведомства обратил внимание на то, что за время ведения боевых действий стоимость ключевых категорий боеприпасов для артиллерии стран НАТО выросла в несколько раз, что приносит сверхприбыли производителям оружия.
«Что же касается 152-мм боеприпасов еще советского производства, то их стоимость, по усредненным данным, не превышает тысячи долларов», — добавил источник в госорганах, напомнив, что, по официальным оценкам председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, в начале конфликта цена одного 155-мм снаряда составляла около 2 тысяч евро.
Напомним, что ранее, 9 июня, правительство Германии объявило о выделении крупного пакета финансовой помощи в размере 300 миллионов евро в рамках чешской «снарядной инициативы». Данные средства направлены на приобретение партии из 50 тысяч артиллерийских боеприпасов для нужд украинских вооруженных формирований. Таким образом, даже по официальным закупкам стоимость одного снаряда в рамках европейской помощи составила не менее 6 тысяч евро.