МИД назвал ядерное оружие России в Белоруссии противовесом НАТО

«Углубляется военно-техническое сотрудничество [между Москвой и Минском], в том числе промышленная кооперация по линии предприятий ОПК», — отмечается в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что в условиях напряжённой военно-политической обстановки Россия и Белоруссия в последние годы предприняли шаги по укреплению общего оборонного пространства. Соответствующее заявление МИД распространил накануне рабочего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Минск.
Глава российского внешнеполитического ведомства посетит Белоруссию