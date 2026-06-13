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МИД назвал ядерное оружие России в Белоруссии противовесом НАТО

Размещенные на территории Белоруссии российские оборонные комплексы, тактическое ядерное оружие, а также совместная региональная группировка войск обеспечивают защиту западных границ Союзного государства. Как заявили в МИД России, эти меры служат противовесом Украине и силам НАТО в сопредельных государствах.

Источник: Reuters

«Углубляется военно-техническое сотрудничество [между Москвой и Минском], в том числе промышленная кооперация по линии предприятий ОПК», — отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что в условиях напряжённой военно-политической обстановки Россия и Белоруссия в последние годы предприняли шаги по укреплению общего оборонного пространства. Соответствующее заявление МИД распространил накануне рабочего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Минск.

Глава российского внешнеполитического ведомства посетит Белоруссию 14—15 июня. В программе визита — встречи с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Максимом Рыженковым.

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