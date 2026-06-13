Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном

«Мое соглашение с Ираном — это полная противоположность: СТЕНА НА ПУТИ К ЯДЕРНОМУ ОРУЖИЮ! Фактически они больше не хотят ядерное оружие и не будут его иметь — ни через покупку, ни через разработку, ни через любую другую форму получения», — написал Трамп.