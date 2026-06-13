Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном будет подписано в воскресенье, 14 июня. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, его соглашение с Тегераном является полной противоположностью сделке администрации Барака Обамы (JCPOA), которую он назвал «легкой и красивой дорогой к ядерному оружию».
«Мое соглашение с Ираном — это полная противоположность: СТЕНА НА ПУТИ К ЯДЕРНОМУ ОРУЖИЮ! Фактически они больше не хотят ядерное оружие и не будут его иметь — ни через покупку, ни через разработку, ни через любую другую форму получения», — написал Трамп.
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что финальное согласование мирного соглашения между США и Ираном ожидается в ближайшие 24 часа. Страна выступает посредником в переговорах между сторонами конфликта.
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