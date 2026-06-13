Чехия заявила, что не признает суверенитет Тайваня

По словам министра, правительство не намерено менять свою позицию по тайваньскому вопросу и признавать суверенитет острова.
Заявление Мацинки прозвучало после поездки председателя Сената Чехии Милоша Выстрчила на Тайвань. Спикер верхней палаты парламента провел на острове пять дней, начиная с 31 мая. Глава МИД подчеркнул, что визит был личной инициативой политика и не согласовывался с кабинетом министров.
Министр также высказался за улучшение отношений Праги с Пекином. Он отметил, что сейчас Чехия имеет самые напряженные связи с Китаем среди стран Евросоюза, а нормализация диалога необходима в том числе для развития экспорта и работы чешского бизнеса.
Тайвань находится под управлением собственного правительства с 1949 года, когда после поражения в гражданской войне туда перебрались сторонники партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши. При этом КНР считает остров одной из своих провинций.