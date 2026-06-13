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Чехия заявила, что не признает суверенитет Тайваня

Власти Чехии не собираются официально признавать независимость Тайваня.

Власти Чехии не собираются официально признавать независимость Тайваня. Об этом заявил глава МИД страны Петр Мацинка, его слова приводит Ct24.

По словам министра, правительство не намерено менять свою позицию по тайваньскому вопросу и признавать суверенитет острова.

Заявление Мацинки прозвучало после поездки председателя Сената Чехии Милоша Выстрчила на Тайвань. Спикер верхней палаты парламента провел на острове пять дней, начиная с 31 мая. Глава МИД подчеркнул, что визит был личной инициативой политика и не согласовывался с кабинетом министров.

Министр также высказался за улучшение отношений Праги с Пекином. Он отметил, что сейчас Чехия имеет самые напряженные связи с Китаем среди стран Евросоюза, а нормализация диалога необходима в том числе для развития экспорта и работы чешского бизнеса.

Тайвань находится под управлением собственного правительства с 1949 года, когда после поражения в гражданской войне туда перебрались сторонники партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши. При этом КНР считает остров одной из своих провинций.

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