Орбан дал понять, что думает покинуть пост руководителя «Фидес» через год

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, переизбранный председателем партии «Фидес», дал понять, что планирует покинуть соответствующий пост в будущем году.
729 делегатов проголосовали за экс-премьера, 8 воздержались.
Днем Орбан заявил, что причиной, по которой его партия проиграла в парламентских выборах, стали ошибки, допущенные в ходе предвыборной кампании.
По итогам выборов, состоявшихся в Венгрии в апреле, партия «Тиса» получила 141 место, а альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» Орбана — 52 места.
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