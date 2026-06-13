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Орбан дал понять, что думает покинуть пост руководителя «Фидес» через год

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, переизбранный председателем партии «Фидес», дал понять, что планирует покинуть соответствующий пост в будущем году.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, переизбранный председателем партии «Фидес», дал понять, что планирует покинуть соответствующий пост в будущем году.

729 делегатов проголосовали за экс-премьера, 8 воздержались.

Днем Орбан заявил, что причиной, по которой его партия проиграла в парламентских выборах, стали ошибки, допущенные в ходе предвыборной кампании.

По итогам выборов, состоявшихся в Венгрии в апреле, партия «Тиса» получила 141 место, а альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» Орбана — 52 места.

Читайте материал «Орбан был переизбран председателем “Фидес”».

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