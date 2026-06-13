Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что сделка с Ираном закроет ему путь к ядерному оружию

Сделка между США и Ираном должна полностью исключить возможность появления у Тегерана ядерного оружия.

Сделка между США и Ираном должна полностью исключить возможность появления у Тегерана ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В своей соцсети Truth Social он отметил, что, по его словам, иранская сторона больше не стремится к созданию ядерного оружия.

«Они больше не хотят ядерного оружия и не будут обладать таким, ни через покупку, разработку или иную форму получения», — сообщил Трамп.

До этого Дональд Трамп утверждал, что иранское руководство, по его мнению, одобрило подписание соглашения и оно может быть оформлено уже в ближайшие выходные.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран вышел победителем из конфликта с Соединёнными Штатами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше