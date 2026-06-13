Трамп заявил, что сделка с Ираном закроет ему путь к ядерному оружию

Сделка между США и Ираном должна полностью исключить возможность появления у Тегерана ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
В своей соцсети Truth Social он отметил, что, по его словам, иранская сторона больше не стремится к созданию ядерного оружия.
«Они больше не хотят ядерного оружия и не будут обладать таким, ни через покупку, разработку или иную форму получения», — сообщил Трамп.
До этого Дональд Трамп утверждал, что иранское руководство, по его мнению, одобрило подписание соглашения и оно может быть оформлено уже в ближайшие выходные.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран вышел победителем из конфликта с Соединёнными Штатами.